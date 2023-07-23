يخوض باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، جولته الاستعدادية في اليابان والتي بدأت أمس، من دون نجمه كيليان مبابي وفق التشكيلة التي أعلنها النادي الباريسي، وذلك من دون أن يكشف عن سبب الاستبعاد. ويأتي قرار غياب مبابي عن الجولة الآسيوية وسط الحديث عن اختلاف في الرأي مع إدارة النادي بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2024. ولا يزال مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 الذي توج فيه هدافا، محط الأنظار بسبب الغموض حول مستقبله، إذ ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.



وقال الخليفي أثناء تقديم المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي مطلع الشهر «كيليان لا يمكنه المغادرة مجانا» وحدد 31 يوليو موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.