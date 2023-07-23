كشف مقطع فيديو مثير تم تصويره بطائرة مسيرة تفاصيل حفرة باتاجايكا التي يبلغ طولها كيلومترا واحدا في أقصى شرق روسيا، حيث تشكل هذه الحفرة أكبر منخفض صقيعي في العالم.



ويظهر في مقطع الفيديو مستكشفان يتسلقان بصعوبة التضاريس الوعرة عند قاعدة المنخفض الذي يتميز بسطح غير منتظم وتلال صغيرة، وهي تضاريس بدأت في التشكل بعد قطع أشجار الغابة المحيطة في ستينيات القرن الماضي وبعد بدء ذوبان التربة الصقيعية، مما تسبب في انخفاض الأرض. و«بوابة العالم السفلي»، بحسب تسمية بعض السكان المحليين في جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية، لها اسم علمي وهو المنخفض الكبير.