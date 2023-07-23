تمكن رجال أمن الأحمدي، من إنهاء نشاط مواطن تخصص مؤخرا في سلب الوافدين، كما ضبطوا 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.



وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم بارتكاب جرائم سلب وافدين ضبط في منطقة المهبولة بعد الاشتباه فيه وتبين أنه من أرباب السوابق وبتفتيشه عثر معه على صديري وفلشر ازرق خاص برجال الأمن وهويات عسكرية مزورة، وخلال التحقيق اعترف بانتحاله صفة رجل أمن وقام بسلب وافدين، وعليه تم اقتياده إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق.



وفي منطقة المهبولة أيضا ضبط مواطن ووافدان من الجنسية السورية بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح هوائي وأدوات للتعاطي. وعلى طريق النويصيب، ضبط أيضا 3 مواطنين بحالة غير طبيعية بعد رصد مركبة تسير بسرعة جنونية، كما عثر بحوزتهم على 6 أكياس كيميكال وكيس شبو وحبوب مخدرة و4 سجائر حشيش وأدوات للتعاطي، وأحيل الأشخاص الست والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



هذا، ويأتي الانتشار الأمني لرجال امن الأحمدي بناء على تعليمات من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب وبقيادة مدير عام أمن الأحمدي العميد محمد مطلق المطيري.