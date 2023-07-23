تمكن نحو75 إطفائيا من 5 مراكز إطفاء وعلى مدار نحو 180 دقيقة، من إحكام السيطرة على حريق مخزن يحتوي على مواد سريعة الاشتعال في منطقة سكراب امغرة، فيما أكد مصدر بقوة الإطفاء أنه لولا المعوقات التي واجهت قوة الإطفاء لتمت السيطرة على الحريق في فترة زمنية أقل من ذلك بكثير. وقال بيان لـ«الإطفاء» ان الحريق كان في حوطة مخزن يحتوي على مواد سريعة الاشتعال وزيوت وأخشاب ومواد بناء بمساحة تقارب 2000 متر مربع، وتم التعامل مع الحريق واحتواؤه والسيطرة عليه لضمان عدم انتشاره وامتداده للمحلات والمخازن المجاورة دون وقوع أي إصابات بشرية تذكر واقتصرت الخسائر على الماديات فقط.