عبدالعزيز المطيري



دعا النائب شعيب شعبان الى ضرورة إصلاح أوضاع العاملين في الدولة لعدة أسباب أبرزها ما يواجهونه من أعباء حياتية، وثانيها لمواجهة موجة الغلاء الفاحش الذي تمر به البلاد، وثالثها لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع وإلغاء الفروقات بينهم خصوصا ممن يحملون نفس المؤهل العلمي ويقومون بذات المهام الوظيفية.

وقال شعبان لـ «الأنباء»، انه شارك والنواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وحمد المدلج وسعود العصفور بتقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، بحيث يقوم مجلس الخدمة المدنية بوضع سلم رواتب جديد لجميع الجهات الحكومية، وتوحيد الرواتب كافة على كل درجة مالية وتخصص ومهنة بما يخص من يعين بعد العمل بهذا القانون، على ألا يكون اجمالي الراتب اقل من 1000 دينار.

وأوضح أن الاقتراح ألزم مجلس الخدمة المدنية باعتماد سلم الرواتب السابق لجميع الجهات الحكومية كما هو، وأن يحتفظ كل موظف بمركزه القانوني والمالي ويسري عليه جدول الرواتب السابق او الجدول اللاحق اذا كان يحقق له امتيازات افضل.

وقال شعبان ان الاقتراح يهدف الى رفع الانتاجية والخدمات بالقطاع العام المتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل قطاع مدني تحت مسؤولية القطاع العام، مشددا على ان مواد القانون تعزز مبدأ تكافؤ الفرص في كل الجهات الحكومية في الكويت، وذلك من خلال توحيد سلم الرواتب لذات الوظيفة او المهنة لدى الجهات الحكومية المختلفة، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية تلك الوظيفة او المهنة في بعض الجهات.