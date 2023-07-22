يجب العمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة والممارسات المرفوضة

تجديد الدعوة للمجتمع الدولي لسرعة حشد كل الجهود الهادفة إلى التصدي لهذه الأعمال البغيضة عبر سنّ التشريعات والقوانين التي تجرّم الإساءة للأديان



أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في خطوة استفزازية جديدة من شأنها تعميق مشاعر الكراهية والتطرف وتسيء لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وطالبت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت حكومة مملكة الدنمارك بضرورة تحمل مسؤولياتها للوقوف على خلفية هذا الفعل المشين والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة والممارسات المرفوضة التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين بالشكل الذي يضمن عدم تكرارها والعمل على سرعة محاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال حرية الرأي والتعبير كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وجميع الأديان السماوية الأخرى.



وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى سرعة حشد جميع الجهود الهادفة إلى التصدي لهذه الأعمال البغيضة عبر سن التشريعات والقوانين التي تجرم الإساءة للأديان بما في ذلك الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة لاسيما القرار الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مكافحة الكراهية الدينية.