أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الإنجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال شهر يوليو من مخالفات ورفع سيارات مهملة ونظافة عامة، وكل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق ببلدية الجهراء محمد الجبعة إن المفتشين بمراقبتي النظافة العامة وإشغالات الطرق قاموا بالعديد من الجولات الميدانية في جميع مناطق المحافظة، وأسفرت تلك الجولات عن رفع 80 سيارة مهملة وسكراب ورفع 30 عربة متنقلة «فود ترك» مخالفة، إلى جانب قيام المفتشين بمراقبة النظافة العامة بتحرير 90 مخالفة نظافة عامة.



من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل على حساب البلدية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.