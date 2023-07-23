حصل الباحث الشيخ عبدالله نجل الشيخ فيصل خليفة المالك على درجة الدكتوراه بالاقتصاد من جامعة برمنغهام البريطانية.

وتعد جامعة برمنغهام من أعرق الجامعات في العالم والمصنفة 84 عالميا.

وقد حصل الشيخ د.عبدالله الفيصل على الدكتوراه برسالة عنوانها «مقالات حول المعلومات الواردة وأسعار الأصول»، حيث كانت المقالة الأولى بعنوان «دراسة أثر مخالفات هيئة أسواق المال على أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الكويت»، فيما المقالة الثانية «دراسة أثر المقالات الإخبارية الاقتصادية على أداء الأسهم في بورصة الكويت» وتطرقت المقالة الثالثة إلى موضوع «دراسة أثر نتائج كرة القدم على مؤشرات أسواق الأسهم للدول المتنافسة».