تكون نسبة الاستقطاع بما لايقل عن 5 ٪ ولا تزيد عن 15 ٪ (حسب مايقرره صاحب المعاش لدفع الاقساط)

يكون الحد الادني للمعاشات التقاعديه 1000 دينار وعليه تكون الزيادات وفقا لما اقرته اللجنه

‏قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري ان اللجنة اجتمعت مع المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه لمناقشتها حول تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين ونظراً لعدم موافقة التأمينات اتخذت اللجنه قراراتها وتم التصويت بالموافقه بإجماع الحاضرين على موضوع القرض الحسن حيث وافقت اللجنة بالاجماع على:

1- زيادة القرض الحسن من 7 اضعاف المعاش التقاعدي الى 21 ضعف المعاش

2- تكون نسبة الاستقطاع بما لايقل عن 5 ٪ ولا تزيد عن 15 ٪ (حسب مايقرره صاحب المعاش لدفع الاقساط)

ثانياً : يكون الحد الادني للمعاشات التقاعديه 1000 دينار وعليه تكون الزيادات وفقا لما اقرته اللجنه في اجتماعها اليوم.