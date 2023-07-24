نجح فريق سيراميكا كليوباترا المصري في الفوز بأول ألقابه منذ صعوده لدوري الأضواء موسم 2020/2019 حيث توج بلقب كأس الرابطة للموسم الحالي بعد الفوز على المصري 4-1، في المباراة النهائية على ستاد برج العرب.



إلى ذلك، استقر مسؤولو النادي الإسماعيلي على عودة إيهاب جلال لتولي الإدارة الفنية للفريق مرة أخرى، وكانت المرة الأولى في موسم 2022/2021، فيما عاد المدرب طلعت يوسف لقيادة الجونة العائد إلى الدوري المصري الممتاز بعد موسم واحد من هبوطه بعد تصدره لمجموعة الصعيد، وسبق للمدرب قيادة الجونة في الموسم قبل الماضي 2021-2022.



من جانب آخر، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد قرعة الأدوار التمهيدية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023-2024.



وصرح مصدر باللجنة التنفيذية بأن لجنة الأندية اعتمدت موعد إجراء القرعة غدا في الثانية ظهرا بتوقيت الكويت. كما قرر «كاف» رسميا مشاركة أندية الدوري الأفريقي الممتاز في الأدوار التمهيدية بمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.



ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى من المسابقة بمشاركة 8 أندية، حيث ستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، بمشاركة أندية: الأهلي - الوداد البيضاوي - الترجي - صنداونز - سيمبا - إنيمبا - بترو أتلتيكو - مازيمبي.



أما في سوق الانتقالات الصيفية، فنجح البنك الأهلي في الحصول على توقيع سيرجي أكا نجم وسط الإسماعيلي بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي، وكذلك المدافع معاذ الحناوي لمدة موسمين قادما من غزل المحلة.



وسبق اكا والحناوي في التوقيع للبنك الأهلي كلا من أحمد مدبولي لاعب الاسماعيلي وأيمن اشرف مدافع الأهلي، وحسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب، كما توصل لاتفاق نهائي مع سمير فكري مهاجم الداخلية.



كما تعاقد طلائع الجيش مع نجمي فريق غزل المحلة التنزاني حميد ماو (30 عاما) والمهاجم أحمد الشيخ (33 عاما) لمدة 3 سنوات، كما نجحت إدارة الفريق في تجديد عقد محمد شحاتة (22 عاما) نجم الفريق ومنتخب مصر الأولمبي الذي يحظى باهتمام كبير من عدة أندية مصرية، بجانب بعض الأندية الأوروبية.