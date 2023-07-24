أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وأن عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات بلغ حتى الآن 75 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023-2024.



وأشار د.أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg



وأوضح د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات (https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023)، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات (https://youtu.be/PgtkWW9CrSo)، مشيرا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.