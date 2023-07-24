بيروت ـ داود رمال



نظم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر مخيمه السنوي لطلاب المدارس وشارك فيه أكثر من ألف وخمسمائة طالب واستمر ليومين واختتم بسهرة حضرها الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار النائب جبران باسيل وعدد من الكوادر في بشتودار ـ البترون.



وكانت كلمة للرئيس عون، رأى فيها أن «المطلوب من الجميع هو عيش القيم الوطنية»، مؤكدا أنه «يجب أن نكرس عملنا للوطن لأن التربية الوطنية هي الأساس لاستمرارية الحياة واستمرارية المحافظة على الوطن، كذلك يجب أن يكون هناك فهم للموضوع السياسي»، مضيفا: «في الماضي كان الجميع يتحدث عن محاربة الفساد وعندما بدأت بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه لمحاسبة مصرف لبنان سكت جميع من ينادون بالفساد وبدأ السياسيون بمهاجمتي واختفت جميع الأصوات التي نادت بمحاربة الفساد».



وأشار الرئيس عون الى أن «نتائج التحقيقات في مصرف لبنان ظهرت مع صدور تقرير التدقيق الجنائي ويريدون إخفاءها حتى لا ينفضحوا، ونحن اليوم أمام معركة سنكملها».



بدوره، النائب باسيل اشار في كلمة ألقاها أمام طلاب المدارس الحاضرين في المخيم الى أننا «ننتظر من عام الى آخر لنلتقي معكم في هذا المخيم لنرى تزايد أعدادكم والذي يترافق مع تطور فكركم. نأتي الى هنا لنأخذ منكم القوة والأمل حتى لا نتعب، وإذا شعرنا باليأس عندما نفكر بكم لا يعود يحق لنا أن نيأس.



وتوجه باسيل الى الطلاب، قائلا: «يحق لكم أيضا الحلم ببناء الدولة والوطن وهذا الحلم يمكن أن يصبح حقيقة، وأنتم جيل الخلاص للبنان خصوصا أنكم تعرضتم للتنمر وقد حاولوا أن يلصقوا بكم كل ما مر على البلاد وصمدتم».



وأضاف: «أين هم في وقت تقوم حكومة غير شرعية «بالسطو» على صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى موقع الرئاسة وعلى الدستور وعلى الميثاق».



وأكد أنهم «اليوم يحاولون أن ينزعوا عنكم ثوب الإصلاح ويريدون إلباسكم ثوب الفساد ليحموا أنفسهم من محاسبتنا لهم»، مشددا على أننا «عندما نساوم على حقوق شعب نكون نتنكر لقضيتنا وهذه هي قضيتنا».



وقال باسيل «همهم الأساسي هو التمديد لرياض سلامة أن يكمل على رأس حاكمية مصرف لبنان ليستمر بحمايتهم وبتمويل الدولة اللبنانية»، لافتا الى أنهم «يقومون بصرف أموال المودعين لتمويل فائض الموظفين بالدولة، كذلك يريدون أن تقوم الحكومة غير الدستورية بتعيين حاكم مصرف لبنان بغياب رئيس الجمهورية، والهدف هو توجيه رسالة واضحة أنه حتى في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية تستطيع هذه الحكومة أن تحكم البلاد وأن نستمر من دون رئيس»، هنا ندعو كل شخص حريص على موقع رئاسة الجمهورية ألا يقبل أن تقوم الحكومة بهكذا تعيين، كذلك ندعو كل حريص على أموال اللبنانيين ألا يقبل باستمرار رياض سلامة أو سياساته في حاكمية مصرف لبنان».



وحمل باسيل نواب حاكم مصرف لبنان مسؤولية عدم تغيير السياسات التي اتبعها رياض سلامة طيلة العقود السابقة، واضاف: «اذا أكملوا بنفس النهج سيتحملون المسؤولية وسنقوم بملاحقتهم ومحاسبتهم»، ولفت في وقت الى انه «اذا كانوا يخافون من تغيير سياسة سلامة حتى لا يرتفع الدولار، فليتنحوا»، مؤكدا أنه «يمكن عندها تعيين حارس قضائي».



كذلك تحدث باسيل عن ملف النزوح السوري لافتا الى أنه «معركة وجودية للبنان، فمع النزوح لن يبقى لبنان، من هنا سنمارس سيادتنا على أرضنا لأن الأرض لنا وليست لأي مواطن أجنبي آخر، وهذا الكلام نقوله «بمحبة» للنازح السوري وللاجئ الفلسطيني لأننا نريد عودتهم الى وطنهم، كذلك لكل من يحاول فرض النزوح علينا أكانت دولة أو اتحاد أوروبي أو مفوضية لاجئين بالأمم المتحدة»، مختتما بالقول «استقلالنا سيكون من القرار الخارجي الذي يريد فرض التوطين علينا».