قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية امس، إن أربعة عناصر على الأقل من دورية لشرطة الطرق قتلوا في هجوم «إرهابي» في مدينة زاهدان ذات الأغلبية السنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد.



وأضافت أن أمرا قضائيا صدر بملاحقة مرتكبي الهجوم.



وجاء في تقرير تسنيم، أن «مهاجمين قاموا بنصب كمين لسيارة للشرطة، وأطلقوا النار عليها».



وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان، نقلته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، فقد «قتل أربعة من عناصر شرطة الطرق نتيجة اعتداء ارهابي على دورية لشرطة المرور بمحور خاش-تفتان التابع لمحافظة سيستان وبلوجستان».



وأضاف البيان أن «الارهابيين اغتالوا رجال شرطة المرور أثناء قيامهم بمهامهم، ولاذوا بالفرار على الفور من مكان الحادث».



وأکدت قيادة قوى الأمن الداخلي في معرض التعقيب على الهجوم الإرهابي، أن «هذا العمل الجبان لن يمر دون رد بالتأكيد».