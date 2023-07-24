بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس أن البلدية تقوم بتخصيص المواقع للوزارات والهيئات الحكومية فقط. وقال م.الدبوس في رده على اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية،



تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية بتاريخ 2023/5/10 والتي رأت أنه يجب الالتزام بالرأي القانوني الوارد ذكره بكتاب الإدارة القانونية والذي ينص على «عدم جواز النظر في الطلب المقدم من أصحاب العلاقة (الاتحاد الكويتي للمزارعين) ولا يحق للبلدية أن تخصص موقعا جديدا باعتبار أن البلدية تقوم بتخصيص المواقع للجهات الحكومية فقط»، وكذلك كتابهم الذي ينص على أنه «الاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية والذي يندرج ضمن اتحادات أصحاب الأعمال وليست من جمعيات النفع العام، ومن ثم يعتبر من قبيل الأشخاص الاعتبارية الخاصة ويخضع النظر في هذا الطلب لأحكام القانون رقم 80/105 بشأن أملاك الدولة والذي بين الأسس والقواعـــد والإجـــراءات الخاصة ببيع وتأجير أملاك الدولة، وترتيبا على ذلك نرى عدم جواز تخصيص أي موقع له من أراضي الدولة باعتبار أن البلدية تقوم بتخصيص المواقع للوزارات والهيئات الحكومية فقط».



البلدية تعلن جاهزية قطاع N4 في «المطلاع»



أعلنت البلدية عن جاهزية قطاع N4 في مدينة المطلاع السكنية. ودعت البلدية المواطنين ممن لديهم الرغبة في ترخيص البناء التقدم لدى بلدية الجهراء لتقديم طلب الترخيص.