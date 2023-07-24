بحث سفيرنا في بغداد طارق الفرج مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أمس الاحد سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الى العراق.



وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي السفير الفرج، اذ أكدا اهمية التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي وحسم المسائل العالقة بينهما. وأضافت ان السفير الفرج اشار في هذا الصدد الى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الى العراق نهاية يوليو الجاري.



وكان السفير الفرج قد بحث مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في 9 من يوليو الجاري عددا من الملفات الثنائية المشتركة من بينها الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الى العراق.