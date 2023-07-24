بداح العنزي



اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على 3 قرارات للمجلس البلدي.



وتضمن كتاب الوزير بشأن التصديق على قرارات المجلس البلدي المرسل إلى رئيس المجلس: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (2/2023د2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 26/6/2023، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:



٭ القرار رقم (م ب/ل ح 1/10/02/2023 د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص قطعة أرض في منطقة سلوى قطعة (3) للغرض الخدمي (مكتب خدمة المواطن - وزارة الداخلية) بالتنسيق مع الجهات المختصة»،



2 - البند (6) من القرار رقم ( م ب/م أ/ف 2/18/02/2023 د2) بشأن «6 - يعتبر القرار ملغى في حال عدم تأسيس الشركة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي».



3 - القرار رقم (م ب/ل ج 10/20/02/2023 د2) بشأن «عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنية».