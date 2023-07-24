عبدالكريم عبدالله



أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي 3 قرارات وزارية بشأن تسيير أعمال قطاعات الصحة العامة والأسنان وقطاع الرعاية الصحية، في إطار الإجراءات التنظيمية وبناء على ما تضمنه الهيكل الإداري للوزارة ومقتضيات مصلحة العمل. وقالت الوزارة إن القرارات شملت تكليف د.المنذر الحساوي القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الى جانب مهام عمله رئيسا لمكتب الإيدز. وأشارت إلى أن القرارات تضمنت تكليف د.أحمد أسد القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الى جانب مهام عمله رئيسا لمركز الجهراء التخصصي للأسنان. وأوضحت أن القرارات تضمنت تكليف د.نادية جمعة القيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية الى جانب مهام عملها رئيسا للمجلس الطبي العام.



ولفتت إلى ان قطاع شؤون الرعاية الصحية يضم إدارات الرعاية الصحية الأولية وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامة المرضى والوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والصحة المدرسية والخدمات الصحية لكبار السن. وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ القرارات الثلاثة يسري اعتبارا من أمس الأحد.