قال الممثل الأميركي جيمي فوكس الحائز جائزة أوسكار والذي مازال يتعافى من «مضاعفات طبية» دخل إثرها المستشفى في أبريل، إنه «عاد من الجحيم»، وذلك في مقطع فيديو نشر على إنستغرام، وهو أول تعليق له منذ مشكلته الصحية.



وقال الممثل الكوميدي مازحا وهو يحدق بعين واحدة ردا على تكهنات بشأن حالته: «قال البعض إنني أصبت بالعمى، لكن كما ترون، فإن عيني لا تشكوان من شيء». وأضاف «لكنني عشت جحيما وعدت منه، ولم يكن شفائي خاليا من العقبات أيضا»، مقدما الشكر لكل من معجبيه على دعمهم وعائلته على تكتمها.



وتابع الممثل مبررا صمته الطويل «لم أكن أريدكم أن تروني مع أنابيب تخرج من جسدي وتحاولوا معرفة ما إذا كنت سأنجو». وأضاف «لكنني سأعود وأنا أستطيع مواصلة العمل».



ونقل النجم البالغ 55 عاما الشهر الماضي إلى مستشفى في ولاية جورجيا في جنوب الولايات المتحدة حيث كان يصور فيلما لحساب نتفليكس.



ومذاك، لم تكشف أي تفاصيل بشأن حالة الممثل الطبية، ما دفع البعض إلى التكهن بأن وضعه يتدهور. لكن ابنته كورين فوكس حرصت على تبديد هذه الشائعات في منشور عبر إنستغرام.



وأعربت عن استيائها من تكهنات وسائل الإعلام قائلة: لقد خرج والدي من المستشفى قبل أسابيع وهو يتعافى. حتى انه كان يلعب «بيكل بول»، وهي رياضة شائعة في الولايات المتحدة، تجمع بين عناصر الريشة الطائرة، وكرة الطاولة وكرة المضرب.