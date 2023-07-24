بيروت - خلدون قواص



أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي وسام المرتضى المحسوب على حركة أمل أنه لا زحزحة للثنائي الشيعي عن خيار سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية.



وقال في حفل أقامه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بذكرى عاشوراء: وليعلم القاصي والداني أن مكائد التقسيم ستسقط، وأن عيش المعية سيحفظ، وأن الوجود المسيحي في لبنان سيصان، ولن نعطي البيعة رئاسيا إلا لمن يرضى الناس عن تاريخه الناضح بتمسكه بالوحدة الوطنية... لن نختار إلا المؤمن بانفتاح المسيحيين والمسلمين بعضهم على بعض، الواعي لخطر إسرائيل على الوجود المسيحي في لبنان ومن ثم على الصيغة اللبنانية وعلى لبنان الكيان، المتمسك بقرار حفظ المقاومة باعتبارها الوسيلة المحررة للأرض الرادعة للعدو المسقطة لمكائده الشيطانية، الراسخ في ثباته على العروبة وفي انحيازه البطولي إلى الحق في صراعه مع الباطل، فإن مثلنا لن يبايع إلا مثل هذا الرئيس.



وأضاف: لعل البعض في لبنان محتاج جدا لأن يفهم أن حجم ثباتنا في خياراتنا السياسية، لا سيما فيما خص الاستحقاق الرئاسي، نابع من هذا الموقف الحسيني ومرتبط به أيما ارتباط، وألا تراجع لنا عنه لا لشيء إلا لأنه ينسجم مع قيمنا وقناعاتنا ومع مقتضيات المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، فضلا عن أنه يحقق المصلحة العليا لوطننا وللشعب.



وختم: علينا أن نتحرر من التبعية وأن نجعل الحوار قائدا للعمل السياسي من أجل صالح الناس وخيرهم العام.