أعلنت جمعية «بلد الخير» عن تنفيذ مشروع «رحماء» لعلاج 1000 مريض، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، التي قدمت الدعم اللازم لتنفيذ المشروع والتعاقد مع العيادات الخاصة، بهدف علاج الفقراء وغير القادرين. ويستهدف المشروع إجراء عمليات جراحية لـ 150 مريضا، والتحاليل الطبية لـ 450، وأشعة الرنين المغناطيسي لـ 225، وصرف الأدوية مجانا لـ 175. وأشاد مدير جمعية بلد الخير عثمان الثويني، بالدور البارز الذي توليه الأمانة العامة للأوقاف لخدمة المجتمع، ومساعدة الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات النفع العام وإيصالها لمستحقيها.