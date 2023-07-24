أعلنت مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران حول العالم، وإحدى شركات أجيليتي، عن توسيع حضورها في البلقان عبر الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة Cargo Handling Services Limited (CHS) بمطار صوفيا الدولي في بلغاريا، وستسهم هذه الشراكة بتعزيز حضور مينزيز للطيران في 50 مطارا ضمن 17 دولة أوروبية.



وبهذه المناسبة، قال ميغيل جوميز سجونيسون، نائب الرئيس التنفيذي لأوروبا في شركة مينزيز للطيران: تعتبر CHS شركة شحن مرموقة في مطار صوفيا الدولي وتملك إمكانيات هائلة لتحقيق نمو كبير، لذا سيدعم هذا الاستثمار الاستراتيجي طموحاتنا الرامية لتسريع وتيرة النمو عبر توسيع أعمال الشحن الجوي ودخول أسواق الطيران الناشئة. ونتطلع بشغف إلى العمل مع شركائنا الجدد، وزيادة حصتنا السوقية في مطار صوفيا على المدى الطويل.



من جانبه، قال تيم بيسيريت، الملحق التجاري للسفارة البريطانية في صوفيا: يسعدنا أن تعزز شركة مينزيز للطيران حضورها في بلغاريا وسنحرص على دعمها دائما لتطوير وتوسيع أعمالها. تملك بلغاريا آفاقا واعدة على المدى الطويل وتتمتع صوفيا بموقع إستراتيجي ورئيسي، لذا نحن على ثقة بأن مينزيز ستحقق نجاحات كبيرة فيها.



الجدير بالذكر أن شركة CHS التي تأسست عام 2016، تقدم مجموعة من خدمات الشحن والمناولة والتخزين والاستيراد والتصدير وخدمات البريد والتخزين الخاضع للتحكم في درجة الحرارة ضمن مطار صوفيا الدولي. وسيمكنها هذا الاستحواذ من الاستفادة من شبكة مينزيز العالمية وعلامتها التجارية ومعاييرها وأنظمتها ذات المستوى العالمي.



يشار إلى أن مطار صوفيا الدولي يقع على بعد 5 كيلومترات من وسط العاصمة البلغارية وأكبر مدينة فيها، ويعد أكبر مطار دولي في البلاد، حيث يخدم 21 شركة طيران مع رحلات مجدولة إلى جميع المراكز التجارية الأوروبية الرئيسية.