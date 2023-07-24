

أعلنت شركة «أرزان فينتشر كابيتال» Arzan VC عن أدائها خلال السنوات الماضية وعما تحققه من نجاحات جديدة من خلال أحدث مشاريعها وخدماتها الاستثمارية، حيث تجاوزت مؤخرا 10 عمليات تخارج ناجحة وذلك وفقا لمنصة البيانات «ماغنيت»، وتحتل الشركة المرتبة الثانية بين شركات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان وتركيا من حيث عدد عمليات تخارج الشركات الناشئة.



من جانبه، صرح المؤسس والشريك لأرزان فينتشر كابيتال حسن زينل بأن حجم استثمارات الشركة ازداد بنسبة 81% منذ العام 2022 حتى هذه اللحظة وذلك بإضافة 4 استثمارات جديدة عبر صندوقها الثاني (AVC II)، و3 استثمارات جديدة عبر صندوقها الثالث القادم (AVC III)، ما جعل حجم محفظتها الاستثمارية يصل إلى 46 شركة.



جدير بالذكر أن الإضافات الجديدة تحتوي على شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد، مثل شركة هلا (المملكة العربية السعودية)، وشركة نيرباي (المملكة العربية السعودية)، وشركة موني فولوز (مصر)، وشركة لاكي (مصر)، وشركة حصيل (المملكة العربية السعودية) وشركة خزنلي (مصر).



وتعتبر شركة «هلا» شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تقدم حلولا تمكن التجار من رقمنة مدفوعاتهم، بالإضافة إلى إدارة مبيعاتهم وعملياتهم. أما شركة «حصيل» فهي تطبيق لتوصيل الخضار والفاكهة الطازجة في الرياض وجدة، بينما شركة «خزنلي» فهي مزود حلول لوجستية متعددة القنوات تدعم التكنولوجيا لتجار التجزئة في مصر والمملكة العربية السعودية.



كما قامت شركة أرزان فينتشر كابيتال بمتابعة العديد من الاستثمارات في محفظة الشركات الناشئة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى دراسة إجمالي 246 صفقة في مرحلة التأسيس في كافة أرجاء المنطقة، وأكد زينل أن إستراتيجية الشركة لعام 2023 ستظل ثابتة دون تغيير والتي تعتبر نهجا غير مألوف في المجال يستهدف الشركات التكنولوجية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENA+P) من خلال مراحل متعددة تبدأ من دعم وتمويل المرحلة الأساسية (Seed) إلى مرحلة سلسة التمويل (ب).



وفيما يتعلق بصندوق الشركة الثالث الأخير (AVC III)، تتطلع أرزان فينتشر كابيتال لتحقيق استثمارات جديدة بقيمة 60 مليون دولار أميركي والتي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويقترب الصندوق حاليا من الإغلاق الأول والذي حقق بالفعل 3 استثمارات مع «موني فولوز»، فيما يعتبر أكبر نجاح حققته أرزان فينتشر كابيتال بقيمة 4 ملايين.



جدير بالذكر أن شركة أرزان فينتشر كابيتال هي شركة كويتية المنشأ تعمل في مجال رأس المال الاستثماري الجريء، ولقد عملت منذ عام 2015 على الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تتمتع بحضور إقليمي قوي من خلال مكتب رئيسي لها في مدينة الكويت ومكاتب إقليمية في دبي والقاهرة وعمان والرياض وكراتشي.