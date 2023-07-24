

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 أغسطس آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه لدخول السحب الشهري لشهر سبتمبر للحصول على فرصة ربح بجوائز بقيمة 20 ألف دينار لـ 11 رابحا، مشجعا جميع عملائه الحاليين والمحتملين على فتح أو إيداع المزيد في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر سبتمبر الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة.

وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار: نشجع الجميع على المبادرة اليوم بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر سبتمبر، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 دينار يتم شهرا كاملا في الحساب، وتحتسب الفرصة حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب.

كما نود أن نذكر عملاءنا بأن فرصهم بالربح في السحب على الجوائز يزداد بزيادة الايداعات. أما بالنسبة لعملائنا المستقبليين، فنحن ندعوهم لفتح حساب الدروازة من خلال زيارة الفروع أو من خلال تطبيقه والاستفادة من أفضل حساب جوائز في الكويت.

كما أشار إلى مواصلة KIB التزامه بتلبية توقعات عملائه، وذلك من خلال عروض الجوائز المصممة خصوصا لهم، وتوفير منتجات مصرفية مبتكرة، إلى جانب إطلاق حملات فريدة من نوعها والتي تعتبر قيمة مضافة إلى أسلوب حياتهم، تماشيا مع شعاره «بنك للحياة».