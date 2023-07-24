كشفت بيانات من الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين بلغ 27.69 تريليون يوان (حوالي 3.88 تريليونات دولار) بنهاية يونيو. وقالت الجمعية إنه بحلول نهاية يونيو كان هناك ما مجموعه 10980 صندوقا للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق. وأظهرت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة اقترب من 3.75 تريليونات يوان، فيما بلغ حجم الصناديق المفتوحة حوالي 23.9 تريليون يوان.



وقالت الجمعية إن من بين 144 شركة لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ذات تمويل أجنبي و96 شركة محلية.