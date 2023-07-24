حصل البنك الأهلي المتحد على جائزة أفضل خدمة تحويل أموال من مجلة ميد العالمية المرموقة، ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وذلك بفضل تعاون البنك مع سويفت جي بي آي، وآفاق، وكي إن بي إس، للتحكم في عمليات الدفع وتحويل الأموال حيث زودت هذه الشراكات البنك بأحدث التقنيات والمميزات الأمنية، مما منحه ميزة تنافسية كبيرة في المنطقة، بالإضافة إلى تميز البنك بمنصاته السريعة والآمنة والمريحة لتحويل الأموال عبر الإنترنت بأسعار صرف تنافسية.



وقد فاز البنك بهذه الجائزة بعد قيام لجنة تحكيم مستقلة من مجلة ميد، بتقييم كل المرشحين للجائزة والمفاضلة بينهم من خلال نقاط لكل جانب من جوانب التميز لدى جميع المرشحين ثم يتم دمج النقاط، ومقارنتها مع بعضها البعض لتحديد البنك الفائز.



وتعليقا على الفوز بهذه الجائزة، أعربت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي عن سعادتها بهذه الجائزة المرموقة والتي تعد اعترافا بنجاح البنك في تطبيق خدمة الدفع وتحويل الأموال ما يعزز قدرة البنك على تلبية كل الاحتياجات المالية لعملائه وإتمام جميع المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة. كما تؤكد هذه الجائزة أيضا على تبني البنك لرؤية واضحة تؤمن بأهمية التطوير الدائم والاستثمار في الخدمات والمنتجات وخدمة العملاء، وتمكنيهم من تحويل الأموال من خلال منظومة من السرعة والسهولة والأمان والموثوقية.



وتوجهت الحميضي بالشكر إلى فريق العمليات المركزية بالبنك الأهلي المتحد على هذا الإنجاز الذي حاز التقدير والإشادة، وأكدت أن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده وبرامجه للارتقاء بتجارب عملائه، والبقاء في طليعة البنوك التي تتبنى أفضل الحلول في مجال الابتكار الرقمي لتحقيق التميز.



من جانبها، أفادت مساعد مدير عام العمليات المركزية بالبنك الأهلي المتحد كيران جعفري أن هذه الجائزة تعكس نجاح عملية التطور الرقمي الذي يقوم به البنك، ونجاح جهوده في تطوير عمليات المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا بشكل أسرع وأكثر كفاءة.



وأوضحت أن نجاح البنك في التعاون مع سويفت جي بي آي، وكي إن بي إس قد ساعد على تغيير شكل نظم المدفوعات، واختصار الوقت اللازم لإتمامها في إطار من الشفافية والسرعة بما يمثل المزيد من القيمة المضافة للعملاء.



كما أشارت إلى انضمام البنك الى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، والذي تم إطلاقه في الكويت في إطار توجه بنك الكويت المركزي والذي هدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة، موضحة أن انضمام البنك الأهلي المتحد إلى هذا النظام قد مكن عملاء البنك من تنفيذ الحوالات الدولية للبنوك المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي.



وأكدت جعفري أن البنك الأهلي المتحد سباق في الإسراع بمنظومة التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية وتقديم باقة مبتكرة من الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم وهو ما يساعده على حصد الجوائز في هذا المجال، حيث سبق وحصد البنك جائزة «التميز في جودة التحويلات 2022» من «سيتي بنك»، تقديرا لأدائه الاستثنائي في مجال التحويلات المالية الإلكترونية، بعد تحقيقه نسبة 99% من مدفوعات الخزينة والمدفوعات التجارية، ما يؤكد سعي البنك الدؤوب لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية من الدرجة الأولى وسعيه المستمر للتميز في مجال الحلول المالية الرقمية.