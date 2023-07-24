الخرافي: «زين» تنظر إلى الحوكمة المؤسسية باعتبارها أولوية مستمرة للحفاظ على النمو المستدام



كشفت مجموعة زين عن فوزها بجائزة «أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية عن العام 2023 في الكويت للعام الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الجوائز السنوية التي تقدمها مجلة «وورلد فاينانس» الدولية.

وأوضحت «زين» أنها توجت أيضا بجائزة «أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية» في الاجتماع السنوي لاتحاد أسواق المال العربية AFCM أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة في البورصات والأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الحدث الذي استضافته بورصة مسقط بسلطنة عُمان.

وأفادت «زين» بأن التتويجات الأخيرة من قبل المؤسسات الإقليمية والدولية تبرز التزامها بتطبيق نموذج إطار عمل سليم لحوكمة الشركات، وتأكيدها على تعزيز بيئة الحوكمة الشاملة، إذ تحرص على تعزيز معايير الشفافية والثقة والمصداقية، وتبني كل ما يساعدها في عمليات التطوير المؤسسي، وجذب اهتمام المستثمرين، وتعزيز جهود الوصول إلى بنية تنظيمية متكاملة ذات كفاءة، وتحقيق الامتثال الكامل للوائح والقوانين.



وتلتزم مجموعة زين بتحقيق النزاهة في ممارسات الحوكمة، وإعدادها لكافة التقارير الخاصة بمجالات علاقات المستثمرين، وتقارير قيادة الفكر والاستدامة، والاهتمام بقيم التنوع والإنصاف والاشتمال في كل ممارسات أعمالها، وبصفتها مؤسسة رائدة مدرجة في «السوق الأول»، فإن زين تلتزم باللوائح الصادرة عن جميع الهيئات الرقابية المالية.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: أرست «زين» ثقافة عمل مؤسسية تتجاوز التوقعات في جميع مجالات أعمالها، إذ حافظت على بناء علاقة إيجابية وشفافة مع أصحاب المصلحة، كما تجدد التزاماتها دائما بممارسات الحوكمة السليمة.

وتابع الخرافي قائلا: نحرص على التواصل المستمر بنشر الإفصاحات والتقارير الدورية والفصلية، والتأكد من أن ثقافة الالتزام بالامتثال للقوانين واللوائح في ما يتعلق بالحوكمة متجذرة في جميع أنشطة المجموعة، بهدف تعزيز وتحسين الحوكمة المؤسسية باعتبارها أولوية مستمرة للحفاظ على النمو المستدام.



ودأبت «زين» على أن تكون متوافقة مع المعايير واللوائح التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الكيانات التنظيمية، وتسعى جاهدة إلى تحسين عملياتها التجارية لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بممارسات الحوكمة والممارسات الاجتماعية والبيئية.



وتؤمن المجموعة بأن الحوكمة الرشيدة تلعب دورا مهما في توفير قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووفقا لذلك، تتمتع المجموعة بسجل حافل في تزويد جميع أصحاب المصلحة بوصول دقيق وشفاف إلى المعلومات، كما يساعد إطار حوكمة الشركات في مجموعة زين في التخفيف من المخاطر، وتسهيل مراقبة تنفيذ السياسات، وكسب ثقة السوق وجذب المستثمرين الدوليين.



وتلتزم إدارات الحوكمة وعلاقات المستثمرين والاستدامة في مجموعة زين برفع مستوى الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والتأكيد على إدماج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، التي باتت تشكل أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو الأعمال في أسواق المنطقة.



جدير بالذكر أن اتحاد أسواق المال العربية تأسس ليكون وجهة توجيهية للبورصات العربية، حيث يضم 17 بورصة عربية و8 مقاصات وعدد من المؤسسات المالية من شركات الوساطة وشركات إدارة الأصول ومراكز البحوث والشركات المدرجة وصناديق الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة العربية، بينما تعتبر وورلد فاينانس (World Finance) من المؤسسات الدولية التي تهتم شبكة تغطيتها بصناعة المال والأعمال من خلال انتشارها الواسع في الأسواق العالمية.