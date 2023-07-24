يعقد مجلس الشعب دورة استثنائية اليوم لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور والغلاء الجنوني في الأسعار التي باتت تتغير بين ساعة وأخرى بذريعة التغييرات اليومية في سعر صرف الدولار الذي قارب الـ13 ألف ليرة في حلب وأقل من ذلك بقليل في دمشق، قبل ان يعاود الهبوط قليلا أمس. وأوضح في بيان أن هدف الدورة دراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية.



ونقل موقع «أثر» الموالي عن عضو مجلس الشعب محمد خير العكام قوله أن ما سيجري اليوم «هو استجواب للحكومة لمعرفة ما الذي حصل حتى تسوء الأمور المعيشية لهذه الدرجة خلال الفترة الماضية».



وقال العكام إنه سيتم توجيه الأسئلة للحكومة وبناء على الأجوبة فسيستخدم المجلس كامل الصلاحيات الدستورية بدءا من اتباع جميع وسائل الرقابة وصولا إلى سحب الثقة التي أتاحها الدستور السوري، مؤكدا أن كل هذا متوقف على ما سيحصل في الجلسة.



وأكد العكام أنه ستتم المطالبة برفع الأجور والرواتب ويجب أن تكون وفق وجهة نظر العكام بنسب عالية وأكثر من 50%، بل وأن تتبعها زيادات أخرى، والأهم من ذلك هو تحديد واتباع سياسة واضحة المعالم لضبط سعر الصرف وتخفيضه، إذ أنه لا فائدة من الزيادة إذا كان التضخم سيأكلها.



ورصد تقرير لموقع «الوطن» شكوى العديد من تجار المفرق في دمشق أن حركة المبيعات انخفضت نتيجة ارتفاع الأسعار مؤخرا، ناهيك عن عدم توافر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل السكر نتيجة الاحتكار، فضلا عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توافرها بالشكل الكافي.



وفي اللاذقية شهدت أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية ارتفاعا غير مسبوق في أسواقها مع فوضى في آلية البيع بين محل وآخر، من دون حسيب ولا رقيب، وسط شكاوى مواطنين من انعدام قدرتهم الشرائية لأبسط المواد والحاجيات اليومية.



وحسب مواطنين فإن أسعار العديد من المواد قفزت أكثر من 100% خلال أسبوع مقارنة مع الفترة التي سبقت عطلة عيد الأضحى الماضي، مع الإشارة إلى أن التسعير عشوائي وغير مرتبط بأي جهة أو نشرة رسمية.



وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن أسعار المواد الغذائية منها، ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25%، ناهيك عن اختفاء العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.