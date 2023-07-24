يعقوب العوضي



باشر منتخبنا الوطني لكرة اليد أولى حصصه التدريبية في پولندا استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية، بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان، وذلك بعد فترة الراحة التي منحت لهم بعد رحلة السفر.



ومن المقرر أن يتجه أزرق اليد إلى سلوفينيا في 29 الجاري، ومن ثم سيعود إلى البلاد 7 أغسطس المقبل.



وقبيل المغادرة أكد مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، أن الاتحاد والجهات الرياضية المسؤولة تدعم منتخبنا الوطني للوصول الى الأهداف المنشودة، وقال: يدعمنا الاتحاد ويثق بإمكانيات وقدرات اللاعبين في تحقيق المطلوب، ونعمل على إيجاد منتخب جديد شاب للمستقبل لتحقيق الإنجازات.



وأشاد المدرب المساعد الوطني فيصل صيوان بالتزام اللاعبين وجديتهم، مضيفا أن الأزرق غاب عن المنافسة الآسيوية منذ عدة سنوات، ونتطلع لتحقيق إنجاز جديد يسجل باسم كرة اليد الكويتية.