عبدالعزيز جاسم



دخل لاعب الوسط الأردني أحمد عرسان تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي كاظمة بعد وصوله أول من أمس، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي تجديد التعاقد معه لموسم ثالث، وبذلك يكون عرسان ثالث محترف يجدد له بعد المدافعين الفلسطيني ميشيل ميلاد والجزائري عماد الدين عزي.

وكانت إدارة إدارة نادي كاظمة قد جددت التعاقد مع ناصر فرج وشريدة الشريدة وحارس المرمى بدر الصعنون. كما وقعت مع مدافع الجهراء عبدالعزيز الرسام وسبقهم التعاقد مع 4 لاعبين محليين هم ضاري الرقم وخالد شامان ونواف ثامر وأحمد سمير.

ويتبقى للبرتقالي حاليا إغلاق ملف المحترفين، حيث يدرس الجهاز الفني عددا من السير الذاتية للتوقيع مع لاعبين قبل المغادرة إلى مدينة ازميت التركية 29 الجاري وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية قبل العودة في 14 أغسطس المقبل.



من جانب آخر، يتوجه اليوم فريق نادي الكويت الى مدينة أبها للاستعداد لبدء منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والتي ستنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويلعب الأبيض ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب أندية شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي. وكان الأبيض قد خاض مساء أمس مباراة ودية مع فريق الهلال السعودي استعدادا للبطولة.



إلى ذلك يواصل فريق العربي تدريباته في معسكره الخارجي بمدينة ازميت بتركيا والذي يمتد حتى 12 من الشهر المقبل تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل، بقيادة المدرب الألماني توماس برداريش.



ووفق البرنامج المعلن سيلعب الأخضر خلال تواجده في معسكره 4 مباريات ودية في أيام 28 الجاري و2 و5 و11 من الشهر المقبل، وقد التحق بالفريق أمس المحترف الإيفواري عثمان واتارا.



ويلتقي فريق النصر اليوم مع برقان في أولى مبارياته الودية تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني، حيث يسعى العدواني للوقوف على مدى جهوزية اللاعبين البدنية والفنية بعد الحصص التدريبية التي انطلقت منذ بداية الشهر الجاري.



وسيخوض العنابي ثاني مبارياته الودية مع الصليبخات 26 الجاري على أن يغادر بعدها بيومين إلى معسكر صربيا، حيث سيخوض هناك 4 مباريات ودية على أن يعود إلى البلاد في 16 أغسطس المقبل قبل انطلاق دوري زين للدرجة الممتازة 24 الجاري.