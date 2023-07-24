هادي العنزي



أشاد رئيس وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين عويد العنزي بالمردود الإيجابي للمعسكر التدريبي الذي أقامه «أزرق الناشئين» في مدينتي يلوى وإسطنبول التركيتين، لمدة أسبوعين، وخاض خلاله 6 مباريات ودية، تحضيرا للمشاركة في بطولة الخليج الـ 17 للناشئين، التي تقام منافساتها على صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، خلال الفترة من 25 حتى 30 يوليو الجاري.



ويشارك في البطولة 4 منتخبات، هي: الكويت، وقطر، والبحرين، والسعودية مستضيفة البطولة، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، وتتأهل الفرق الأربعة جميعها إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول الترتيب نظيره الرابع، فيما يلتقي الثاني مع الثالث، والفائزان سيتأهلان للمباراة النهائية، بالإضافة للتأهل إلى البطولة الآسيوية.



وأكد العنزي أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني طلال القلاف أبدى رضاه التام عن الحالة الفنية والبدنية التي وصل إليها الفريق، والأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الأزرق في المباريات الودية، وقال لـ «الأنباء»: «نأمل بمشاركة إيجابية فاعلة في البطولة الخليجية المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين، ولعل من المبكر التنبؤ بهوية الفريقين اللذين سيتأهلان للمباراة النهائية، نظرا لتقارب المستوى الفني بين المنتخبات الخليجية الأربعة المشاركة، والإعداد الجيد الذي حرصت عليه المنتخبات المشاركة»، لافتا إلى أن الفريق الذي سيكون حاضر التركيز في جميع مبارياته ستكون فرصته أكبر من غيره في التأهل لكأس آسيا.



وسيلتقي «الأزرق» مع «الأخضر» السعودي في الـ 7 مساء غد الثلاثاء، في أولى مبارياته بالبطولة، فيما سيواجه شقيقه القطري في الـ 7 مساء الأربعاء المقبل، ويختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء «الأحمر» البحريني في الـ 5 مساء الخميس.