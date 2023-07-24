

أبدى إيريك تن هاغ المدير الفني لمان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم رضاه وسعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال المباراة الودية التي انتهت بالفوز على أرسنال 2-0 مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي في الولايات المتحدة الأميركية.



ويعد الانتصار هو الثالث على التوالي لفريق «الشياطين الحمر» في مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث تغلب على ليدز يونايتد 2-0 في النرويج، وعلى ليون الفرنسي 1-0 في اسكتلندا.



وحسم يونايتد مباراته أمام أرسنال في الولايات المتحدة بثنائية نظيفة سجلها برونو فيرنانديز وجادون سانشو.



وقال تن هاج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمان يونايتد: «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة للغاية، الطريقة التي لعبنا بها مرضية حقا وكم كنا نشطين عند الاستحواذ أو خسارة الكرة»، مضيفا هذه هي الطريقة التي أريد أن يلعب بها الفريق، وهذه الفترة من العام هي التي يمكنك أن تعمل بها على ذلك في التدريبات، وترجمة ذلك في المباريات، ولا تزال رغبتنا هي الفوز، وأظن أن اللاعبين أظهروا أننا خضنا مباراة جيدة بالفعل.



إلى ذلك، استهل مان سيتي الإنجليزي لكرة القدم مبارياته الودية في جولته التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5-3 أمس على ملعب ستاد اليابان الدولي.



وتقدم يوكوهاما إف مارينوس بهدفين سجلهما أندرسون لوبيز وكين ماتسوبارا في الدقيقتين 27 و37، ثم رد «السيتي» بهدفين سجلهما جون ستونز وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 40 و43.



وفي الشوط الثاني، سجل إيرلينغ هالاند الهدف الثالث لمان سيتي (52)، ثم أضاف زميله رودريغو هيرنانديز الهدف الرابع (72)، بعدها سجل كينتا إينوي ثالث أهداف يوكوهاما (86)، قبل أن يسجل هالاند الهدف الثاني له والخامس لفريقه (90).