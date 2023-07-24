

ألغيت المباراة الودية بين فريقي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ويوفنتوس الإيطالي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية التي كانت مقررة أول من أمس بسبب التهاب في المعدة والأمعاء أصاب صفوف لاعبي النادي الكاتالوني. وقال النادي الإسباني في بيان، إن «عددا كبيرا من لاعبي الفريق يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء».



وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا في تصريحات نشرت على موقع النادي على الانترنت، إن «غالبية» لاعبي برشلونة أصيبوا بالفيروس، لكنه لم يذكر رقما محددا.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ما لا يقل عن 12 لاعبا أصيبوا بالفيروس.



وأضاف لابورتا انه لا يوجد موعد متاح لإعادة جدولة المباراة، وقال: «تمنحنا الحياة أحيانا مفاجآت تغير خططنا، الأمر صعب جدا على الفريق وفي نفس الوقت الأمر صعب جدا بالنسبة لمشجعينا».