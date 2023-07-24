

انضم الجناح الأيسر البرازيلي أليكس تيليس إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي لكرة القدم قادما من مان يونايتد الانجليزي في صفقة حتى عام 2025. وأعلن ثاني الدوري السعودي أمس عبر صفحته الرسمية على تويتر ضم تيليس البالغ 30 عاما والذي دافع عن ألوان منتخب بلاده في 12 مباراة دولية في بيان جاء فيه «النجم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقع رسميا للعالمي»، مضيفا «يمتد عقد تيليس حتى 2025».



وظهر تيليس في فيديو مصور نشره النصر عبر موقعه الرسمي على «إنستغرام» مرتديا قميص النادي ومبتسما. وقدرت وسائل محلية قيمة انتقاله إلى النصر بنحو 4.5 ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت.