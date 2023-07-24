الدوحة - فريد عبدالباقي



تغادر بعثة نادي السد القطري غدا إلى مدينة أبها السعودية للمشاركة في بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان»، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي وصيف أفريقيا الخميس المقبل على ستاد مدينة الأمير سلطان بأبها، في أولى مباريات المجموعة الثانية التي تضم برفقتهما ناديي الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.



ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي برونو ميغيل، عن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، لاسيما أن يوم غد هو آخر موعد لتسليم القوام الفرق بحد أقصى 35 لاعبا قبل انطلاق البطولة بيومين.



من جهة أخرى، يواصل نادي الريان في تدعيم صفوفه بالمحترفين استعدادا للموسم الجديد، حيث أعلن ضم المحترف البرازيلي بنادي نيويورك سيتي الأميركي غابرييل بيريرا دوس سانتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لينضم البرازيلي إلى الثنائي الجديد تياغو مينديز، ورودريغو مورينو، والتحق اللاعب الجديد بمعسكر الريان الذي يقيمه حاليا في النمسا، ويستمر حتى 7 أغسطس المقبل.



إلى ذلك، كشف النادي العربي عن خوضه 6 مباريات ودية خلال معسكره الذي انطلق في مدينة جيرونا الإسبانية.