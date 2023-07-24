عبدالكريم أحمد



علمت «الأنباء» ان رجال مباحث الأحمدي تمكنوا من تحديد هوية وافدين قاموا بسرقة 8 وحدات تكييف من 3 مقرات للحج في منطقة المنقف. هذا، وجار ضبط الوافدين، وهم من جنسية آسيوية، بعد ان قدم اصحاب حملات الحج مقاطع فيديو تظهر اللصوص وهم يقومون بالسرقة وكذلك الباص المستخدم في الواقعة. واستنادا الى مصدر امني، فإن اصحاب حملات الحج الثلاث تقدموا الأسبوع الماضي ببلاغ عن تعرض وحدات التكييف للسرقة، وقدموا مقاطع الفيديو التي من خلالها استطاع رجال المباحث تحديد مالك الباص المستخدم. وقد سجلت قضية سرقة عن طريق الكسر في مخفر شرطة ابوحليفة.