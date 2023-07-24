محمد الجلاهمة



بتوجيه من وكيل النائب العام، أرسل فنيون من الأدلة الجنائية إلى مقر شركة في منطقة المطلاع لرفع الآثار التي يمكن أن يكون 4 لصوص مجهولين قد خلفوها وراءهم.



وبحسب مصدر أمني، فإن ممثلا قانونيا لشركة مقاولات أبلغ مخفر شرطة القشعانية، ان حارس الموقع، وهو بنغالي، أبلغ إدارة الشركة ان 4 اشخاص مجهولين لم يسبق له أن رآهم دخلوا مقر الشركة التي يقوم بحراستها، عن طريق تسور الباب الخارجي وتركوا مركبة رباعية خارج المبنى، وسرقوا من أحد مكاتب الشركة ختم الشركة الرئيسي و3 دفاتر كراتين وهارديسك محمولا الى جانب كرت مياه مسبق الدفع.



وسجلت القضية باعتبارها«جناية»، وجار الاستماع الى محامي الشركة مجددا، والتعرف على أقوال عاملين استغنت الشركة عنهما موخرا ربما يكون لهما علاقة بالقضية.