في ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يبدي الممثلون الأميركيون الذين يعيرون أصواتهم لأفلام التحريك وألعاب الفيديو قلقا في شأن مستقبلهم، في مسألة تطرقوا إليها خلال ملتقى «كوميك كون» المنعقد في مدينة سان دييغو الأميركية.



وهذا العام، يقام المهرجان الشهير المخصص للثقافة الشعبية في خضم إضراب تشهده هوليوود مع مطالبة كتاب السيناريو والممثلين بزيادة أجورهم والحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يهدد مهنتهم.



ويشير مؤسس الرابطة الوطنية للممثلين العاملين في مجال الدبلجة تيم فريدلاندر إلى ممثل تلقى رسالة شكر بعدما عمل لثلاث سنوات في إحدى الشركات. ويضيف فريدلاندر في مؤتمر صحافي «قالوا له: (لدينا صوتك مدى ثلاث سنوات، فسننشئ ببساطة نسخة طبق الأصل منه مع ما نحوزه من معطيات)».



وليست الجهات الفاعلة في المجال التكنولوجي مصدر المشكلة فقط، ففي السنوات الأخيرة استخدم عدد كبير من محبي الذكاء الاصطناعي هذه التقنية لاستنساخ أصوات تابعة لشخصيات شهيرة وجعلها تتلفظ عبارات لم تقلها الشخصيات أساسا.



وتقول الممثلة سيسي جونز التي أعارت صورتها لإحدى شخصيات مسلسل «ذي أول هاوس»، «لدي أبناء، وأرفض أن يستخدم صوتي في تصاريح معينة ثم يسمعها أبنائي ويتساءلون عما إذا كنت تابعة لي بالفعل».