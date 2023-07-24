أطلقت الصين أمس أربعة أقمار اصطناعية للفضاء للاستشعار عن بعد والاتصالات.



وقالت وكالة الأنباء الصـينية شينخوا إن بكين أطلقت صاروخا حاملا من طراز «لونغ مارش-2 دي»، لترسـل أربعـة أقـمار اصطناعية إلـى مدار مـحدد مـسـبقا.



وأضافت أن الصاروخ انطلق من مركز «تاييوان» لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين.



وكشفت أنه سيتم استخدام ثلاثة من الأقمار الاصطناعية للحصول على بيانات رصد بالاستشعار عن بعد وتقديم خدمات الاستشعار عن بعد التجارية، بينما سيتم استخدام القمر الاصطناعي الآخر للتحقق من تكنولوجيا الاتصالات الساتلية.



وتُعتبر عملية الإطلاق المهمة رقم 479 لسلسلة الصواريخ من طراز «لونغ مارش».