منصور السلطان



أقدم حارس جاخور بنغالي الجنسية في العقد الثالث من عمره على الانتحار شنقا في جاخور كفيله في جواخير الهجن.



وكان بلاغ ورد مساء أول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل مواطن يفيد بأنه عثر على حارس جاخوره في منطقة الهجن منتحرا شنقا في غرفته.



وعلى الفور توجه رجال الأمن والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الى موقع البلاغ، حيث تبين أن وافدا بنغاليا يعمل حارسا في الجاخور أقدم على الانتحار من خلال لف حبل حول رقبته وتثبيته أعلى سقف غرفته، مما تسبب في وفاته.



تم نقل الجثة الى الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي. وفتح تحقيق في الواقعة من قبل رجال المباحث.