منصور السلطان



أصيب عسكري من دوريات نجدة الفروانية بكسر في قدمه نقل على أثرها إلى مستشفى الفروانية خلال تعرضه لدهس من قبل مواطن متعاط تم ضبطه في منطقة الفروانية وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط.



وكان رجال دوريات نجدة الفروانية وخلال تجولهم مساء أول من أمس في منطقة الفروانية شاهدوا سيارة دفع رباعي تسير بطريقة متعرجة، وبعد توقفها على جانب الطريق توجه العسكري الى قائدها لطلب الإثبات الشخصي، فقام قائد السيارة بإدارة محركها والهرب بعد دهس العسكري الذي سقط على جانب الطريق، ثم طلب الإسعاف للعسكري المصاب، فيما تمت مطاردة قائد السيارة وضبطه، حيث تبين أنه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح أنه مواطن من أرباب السوابق، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على مواد مخدرة (شبو ـ حشيش ـ حبوب) وأدوات تعاط، فتم اقتياده وإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.