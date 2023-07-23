استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى البلاد هانس كريستيان فون ريبنيتس يرافقه نائب رئيس البعثة الديبلوماسية فرانك نيومان.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك، خاصة ما يتعلق منها بالجوانب الدفاعية بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد سفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد كلير لو فليشر.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونمو وتطلع نحو الوصول إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين كما تم تبادل ووجهات النظر حيال أبرز القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد خلال هذه اللقاءات على تمسك وزارة الدفاع الكويتية بآلية التعاقد المباشر دون دخول وسطاء في جميع الصفقات والتعاملات التي تعتزم القيام بها، وذلك وفقا للقوانين والنظم المتبعة في هذا الشأن وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد.