ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة في السوق السوداء ليصل إلى نصف مليون ليرة سورية وذلك بعد أن ارتفع سعرها النظامي من 117 ألف ليرة إلى 390 ألفا نهاية الأسبوع الماضي.



واستقر سعر استبدال أسطوانة الغاز المنزلي المعبأة في السوق السوداء عند 100 ألف ليرة فيما توقف سعر استبدال أسطوانة الغاز الصناعي المعبأة عند 200 ألف ليرة.



ونقل موقع «الوطن» المحلي عن مصدر في جمعية معتمدي غاز العاصمة دمشق عدم توافر أسطوانات جديدة لدى الشركة وأن ما يوجد لدى شركة «سادكوب» هو أسطوانات تالفة تقوم بإصلاحها وإعادة بيعها للمعتمدين والمستهلكين.



وأشار إلى استقرار إنتاج الغاز المنزلي في معمل غاز عدرا لتصل إلى نحو 20 ألف أسطوانة يوميا ما انعكس إيجابا على مدة استلام المستهلك للأسطوانة، حيث استقرت في العاصمة عند 65 يوما.



وأكد المصدر أن هناك سعيا لدى وزارة النفط لتوحيد المدة الزمنية لدى الجميع بحيث لا تكون هناك أي فروقات في مدة التسلم بين محافظة وأخرى أو بين مرتبط وآخر، مبينا أن مدة تسلّم المرتبطين بكل من مركزي القنيطرة وجباب لا تتجاوز 40 يوما أي إن الفارق بين هذين المركزين ومركز عدرا يصل إلى 25 يوما.



وكانت «سادكوب» أعلنت منذ شهور عن عدم توافر أسطوانات غاز فارغة لديها، بسبب توقف تصنيعها منذ فترة طويلة، وهو ما تسبب بأزمة في توافر الغاز المنزلي، وصلت معه مدة انتظار رسالة الغاز إلى أكثر من شهرين ونصف.