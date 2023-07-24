دمشق - هدى العبود



شهد مهرجان «أفضل» الدولي بدورته السادسة والمقام في بيروت خلال الأيام القليلة الماضية تكريم عدد من الفنانين السوريين عما قدموه من أعمال خلال العام الحالي، وذلك بحضور كبير من نجوم العالم العربي.



وحصد الفنان السوري عباس النوري جائزة أفضل ممثل سوري، ومثلها كانت من نصيب مواطنته وفاء موصللي عن الأعمال الدرامية التي شاركت بها خلال عام 2023.



كما ذهبت جائزة أفضل مخرجة عربية للمخرجة رشا شربتجي عن عام 2023، ومنحت معها تكريما لوالدها المخرج الراحل هشام شربتجي، وأعربت رشا عن سعادتها لإحياء ذكرى والدها أكثر من سعادتها بجائزتها.



كما حصد محمد مجذوب جائزة أفضل صوت عربي عن أغنيته «افتحلي قلبك»، والتي وصلت نسبة مشاهداتها إلى 19 مليون، حسب قناته على موقع «يوتيوب».