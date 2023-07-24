القاهرة ـ محمد صلاح



تشارك الفنانة اللبنانية نور في مسلسل «ألف ليلة وليلة» بجانب الفنان الفنان ياسر جلال. وتجسد نور شخصية كاهنة تدعى شواهي ضمن أحداث العمل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024. ومسلسل «ألف ليلة وليلة» يشارك في بطولته بجانب ياسر جلال ونور كل من ياسمين رئيس، شيري عادل، نور اللبنانية، أحمد فتحي وسامي مغاوري. العمل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، ويجسد فيه ياسر جلال خلال أحداث المسلسل شخصية شهريار، بينما تجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.