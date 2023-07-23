التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي عقدت أعماله اليوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما، حيث تم بحث التسهيلات التي ستقدم للمواطنين الكويتيين بشأن إصدار تأشيرة الشنغن، والتي سيتم تطبيقها خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما تمت مناقشة الصداقة التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الكويت بدول الاتحاد الأوروبي والخطوات المتخذة في إطار تعزيز التقدم المنشود بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة.

إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين أمير عبداللهيان تناول العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في عدد من المجالات،



كما تم بحث التطورات المعنية بالجرائم المتكررة والممارسات المستنكرة لحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك وتنسيق المواقف في إطار الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال الشنيعة المرفوضة.