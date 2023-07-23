قالت النائبة د. جنان بوشهري انه وبقراءة أولية لمشروع الحكومة بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات المادة ١٦ منه اشترطت على المرأة الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب، وهذا الشرط وإن كان موجوداً في القانون الحالي كان الأوجب على الحكومة القيام بإلغائه بعد حكم المحكمة الدستورية عام ٢٠٠٩ رفض الطعن بعضوية النائبتين السابقتين د. أسيل العوضي ود. رولا دشتي. وأضافت بوشهري: أكدت المحكمة التالي: كفل الدستور الحرية الشخصية، وأطلق حرية العقيدة، لأنها ما دامت في نطاق (الاعتقاد) أي (السرائر) فأمرها إلى الله، ولم يُجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس". وقالت : قيام الحكومة بتضمين هذا النص في مشروعها تشكيك بفطرة المرأة الكويتية وأخلاقها وتربيتها، وهو أمر مرفوض لا يمكن القبول به، وسأتقدم بتعديل لإلغاء هذا النص خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المقرر عقده غداً