عبدالعزيز جاسم

خسر الكويت من الهلال السعودي 2-4 في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد الملك فهد في الرياض ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث شهدت المباراة إضاعة الأبيض ركلتي جزاء قبل نهاية المباراة ب5 دقائق، ورغم الخسارة قدم "العميد" مستوى مميزا طوال شوطي المباراة أثبت من خلالها جهوزيته لقادم المنافسات.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 3-2، بعد أن تمكن من التقدم بالنتيجة مبكراً وتحديداً في الدقيقة الثانية عن طريق سيرجي سافيتش إلا أن رد الأبيض جاء سريعاً بعد 3 دقائق بمجهود فني رائع من قبل ياسين الخنيسي، لكن سالم الدوسري أعاد التقدم للهلال من ركلة جزاء (9)، وفي الدقيقة 46 تمكن زعيم آسيا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ميشيل ديلغادو، لكن ياسين عامري قلص الفارق للعميد من تسديدة قوية (47).



وفي بداية الشوط الثاني تمكن الهلال من تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح روبين نيفيز (52)، وفي الدقيقة 85 تحصل فيصل زايد على ركلة جزاء سددها بنفسه لم يتمكن من خلالها من تقليص النتيجة بعدما ارتطمت بالقائم، وعاد زايد نفسه وتحصل على ركلة جزاء ثانية إلا أن يوسف ناصر سددها خارج المرمى (93).