أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، احباطها هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشآت في العاصمة موسكو وانها تمكنت من اسقاط هذه الطائرات.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها، ان "الجانب الاوكراني حاول مهاجمة بعض المنشآت في العاصمة موسكو بطائرتين مسيرتين" مؤكدة ان "وسائل الدفاع الروسية الالكترونية تمكنت من السيطرة على هذه الطائرات واسقاطها".

وبدوره قال عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين في تصريح صحافي نقلته (تاس): ان "الهجوم استهدفت منشآت غير مأهولة الا انه لم يكشف عن طبيعتها".



واكد سوبيانين ان "الهجوم لم يؤد الى سقوط ضحايا او التسبب بضرر مادي جدي".

وذكرت (تاس) نقلا عن مصادر في ادارة الطوارئ في العاصمة موسكو ان "الهجوم ادى الى تحطيم زجاج احد المباني فيما اغلقت السلطات شارعين اساسيين من اجل تمكين رجال الامن من التحقيق في هذا الهجوم وانتشال حطام الطائرتين المسيرتين".

وتعرضت العاصمة موسكو الى هجومين في مايو ويونيو الماضيين بطائرات مسيرة استهدفت احدها قصرالكرملين دون ان تؤدي الى سقوط ضحايا.