محمد راتب

أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، بأن حصة البنزين المخصصة لرخص الصيد انتهت قبل انتهاء الشهر بأكثر من أسبوع، ما يجعل قوارب الصيد تتوقف عن نزول البحر، مطالبا لجنة الدعوم بوزارة المالية الإسراع بعودة حصة البنزين والديزل للصيادين كما كانت، خصوصا أن صيد الربيان يبدأ أول أغسطس، وسيزيد استهلاك الديزل للنجات، لافتا إلى أن الاتحاد تقدم بعدة كتب رسمية للجهات المعنية لإعادة الحصة لما كانت عليه في كل موسم.

وبين الاتحاد السلبيات التى ستنشأ إذا استمر تخفيض حصة الديزل والبنزين خاصة وأن اللنجات التي ستعمل فى بداية الموسم تعتمد اساسا على الديزل لأنها تعمل بالجر الخلفي لصيد الربيان وإذا استمر هذا الوضع فسيتوقف معظمها عن الصيد، مشيرا إلى أن أصحاب الرخص يحاولون حاليا سد النقص في العمالة وتجهيز مراكب الصيد ويواجهون جميع التحديات لتوفير المنتج المحلي في الأسواق.