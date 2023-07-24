بشرى شعبان

كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري، عن اجتماع عقده مع وكيل الوزارة بالتكليف عبدالعزيز المطيري، وذلك لمتابعة الموضوعات التي تم عرضها من قبل مجلس إدارة النقابة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمطالب العمالية في الفترة السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات.



وأشار في تصريح صحافي، الى أن وكيل الوزارة أبلغ بأنه اجتمع مع وكيل ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي، وبحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالوزارة د.بدر العدواني، وتمت مناقشة جميع الموضوعات وجرى الاتفاق حسب رغبة وكيل الديوان على توجيه كتاب من الوزارة للديوان بما تمت مناقشته بشكل تفصيلي لدراسته وبحثه قبل الاجتماع الذي سيتم تحديده قريبا مع وكيل الديوان بحضور القطاعات المختصة بالديوان ومناقشة الطلبات التي ستقدم.



وكشف الدوسري عن ان المطالب تتضمن صرف بدل إضافي مستمر طوال السنة لبعض الإدارات وفق طبيعة عملها، معالجة بدل النوبة (أ) للموظفين والإشرافيين في بعض القطاعات، وكادر الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وصرف بدل موقع لبعض الإدارات، وصرف بدل (خطر، عدوى، ضوضاء) لمن يعملون في إدارة الحضانات الخاصة، النظر في قرار نقل من يعملون بالوحدات التابعة لإدارة الرعاية الأسرية والحاصلين على مسمى (محاسب/ قانوني)، وصرف مكافأة مالية لمن يعملون في مجمع الوزارات ومجمع دور الرعاية الاجتماعية.